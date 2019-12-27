Старинный дом восстановят после прокурорской проверки

Обнинская прокуратура проверила, как охраняются объекты культурного наследия и нашла нарушения.

Морозовская дача почти разрушена: здание не отапливается, в недоулетворительном состоянии полы, потолки и внутренняя отделка.

В адрес главы наукограда внесено представление, оно рассмотрено и удовлетворено. Уже начались работы по подготовке научно-проектной документаци, чтобы привести объект в надлежащее состояние.

Фото: прокуратура Калужской области.