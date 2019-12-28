Большие отключения в Калуге: кто останется без света

28, 29 и 30 декабря из-за ремонтных работ пройдут плановые отключения электроэнергии, сообщили в горуправе.

28 декабря:

С 08-00 до 17-00:

СНТ Строитель

Во временном промежутке с 10-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:

Георгиевское,

Тинино,

Пучково,

Некрасово,

Ромодановские дворики,

Автобаза,

Можайка,

ул. Можайская,

ООО Прававто,

ГАИ ГИБДД Пучково,

ул. Одоевское шоссе,

ул. Энергетиков,

СНТ Рябинки,

СНТ Ока,

СНТ Заокское,

СНТ Водник,

СНТ Аккорд,

СНТ Ока-2,

СНТ Мичуринец,

СНТ Финансист,

СНТ КЭМЗ,

АЗС №6 ОАО Газпром.

29 декабря:

Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:

СТ Автомобилист,

Тимошово,

Тимашово,

Ермолово,

Ж/Д Юрьева,

ООО СМУ-3,

Сибирь-леспром,

ул. Прохладная,

ул. Мелиораторов,

ул. Ермоловская,

СНТ Зеленая горка,

Калугастроймонтаж,

СТ Машзавод,

ул Калужское ополчение,

ул. Дальняя,

СНТ Одуванчик,

Канищево,

Косарево,

Заречье,

СНТ Вишневый сад,

СНТ Рассвет,

СНТ Сигнал,

коттеджи "Северный",

ООО "Вивана",

ЦРП АЗСМ,

ул.Светлая 37.

30 декабря:

С 09-00 до 17-00:

ул. Прохладная,

ул. Мелиораторов,

ул.Светлая 37.

СТ Автомобилист,

Тимошово,

Тимашово,

Ермолово,

Ж/Д Юрьева,

ООО СМУ-3,

Сибирь-леспром,

ул. Ермоловская,

СНТ Зеленая горка,

Калугастроймонтаж,

СТ Машзавод.

Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:

Георгиевское,

Крутицы,

Будаково,

Пушкино,

Николаевка,

Никольское,

Средняя Фабрика,

СТ Рябинушка,

СТ Нива-1,

СТ Нива-2,

СТ Надежда,

СТ Заря,

СТ ДСК,

СТ Ручеек Дока,

Нефтепровод,

ул. Калужское ополчение,

ул. Дальняя,

СНТ Одуванчик,

Канищево,

Косарево,

Заречье,

СНТ Вишневый сад,

СНТ Рассвет,

СНТ Сигнал,

коттеджи "Северный",

ООО "Вивана",

ЦРП АЗСМ.