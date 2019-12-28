Большие отключения в Калуге: кто останется без света

28, 29 и 30 декабря из-за ремонтных работ пройдут плановые отключения электроэнергии, сообщили в горуправе.
28 декабря:
С 08-00 до 17-00:
Во временном промежутке с 10-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:
- Георгиевское,
- Тинино,
- Пучково,
- Некрасово,
- Ромодановские дворики,
- Автобаза,
- Можайка,
- ул. Можайская,
- ООО Прававто,
- ГАИ ГИБДД Пучково,
- ул. Одоевское шоссе,
- ул. Энергетиков,
- СНТ Рябинки,
- СНТ Ока,
- СНТ Заокское,
- СНТ Водник,
- СНТ Аккорд,
- СНТ Ока-2,
- СНТ Мичуринец,
- СНТ Финансист,
- СНТ КЭМЗ,
- АЗС №6 ОАО Газпром.
29 декабря:
Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:
- СТ Автомобилист,
- Тимошово,
- Тимашово,
- Ермолово,
- Ж/Д Юрьева,
- ООО СМУ-3,
- Сибирь-леспром,
- ул. Прохладная,
- ул. Мелиораторов,
- ул. Ермоловская,
- СНТ Зеленая горка,
- Калугастроймонтаж,
- СТ Машзавод,
- ул Калужское ополчение,
- ул. Дальняя,
- СНТ Одуванчик,
- Канищево,
- Косарево,
- Заречье,
- СНТ Вишневый сад,
- СНТ Рассвет,
- СНТ Сигнал,
- коттеджи "Северный",
- ООО "Вивана",
- ЦРП АЗСМ,
- ул.Светлая 37.
30 декабря:
С 09-00 до 17-00:
- ул. Прохладная,
- ул. Мелиораторов,
- ул.Светлая 37.
- СТ Автомобилист,
- Тимошово,
- Тимашово,
- Ермолово,
- Ж/Д Юрьева,
- ООО СМУ-3,
- Сибирь-леспром,
- ул. Ермоловская,
- СНТ Зеленая горка,
- Калугастроймонтаж,
- СТ Машзавод.
Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:
- Георгиевское,
- Крутицы,
- Будаково,
- Пушкино,
- Николаевка,
- Никольское,
- Средняя Фабрика,
- СТ Рябинушка,
- СТ Нива-1,
- СТ Нива-2,
- СТ Надежда,
- СТ Заря,
- СТ ДСК,
- СТ Ручеек Дока,
- Нефтепровод,
- ул. Калужское ополчение,
- ул. Дальняя,
- СНТ Одуванчик,
- Канищево,
- Косарево,
- Заречье,
- СНТ Вишневый сад,
- СНТ Рассвет,
- СНТ Сигнал,
- коттеджи "Северный",
- ООО "Вивана",
- ЦРП АЗСМ.
Опубликовано: 28.12.2019 08:34 606