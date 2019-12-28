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Большие отключения в Калуге: кто останется без света

Опубликовано: 28.12.2019 08:34 0 606
Большие отключения в Калуге: кто останется без света

28, 29 и 30 декабря из-за ремонтных работ пройдут плановые отключения электроэнергии, сообщили в горуправе.

28 декабря:

С 08-00 до 17-00:

  • СНТ Строитель

Во временном промежутке с 10-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:

  • Георгиевское,
  • Тинино,
  • Пучково,
  • Некрасово,
  • Ромодановские дворики,
  • Автобаза,
  • Можайка,
  • ул. Можайская,
  • ООО Прававто,
  • ГАИ ГИБДД Пучково,
  • ул. Одоевское шоссе,
  • ул. Энергетиков,
  • СНТ Рябинки,
  • СНТ Ока,
  • СНТ Заокское,
  • СНТ Водник,
  • СНТ Аккорд,
  • СНТ Ока-2,
  • СНТ Мичуринец,
  • СНТ Финансист,
  • СНТ КЭМЗ,
  • АЗС №6 ОАО Газпром.

29 декабря:

Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:

  • СТ Автомобилист,
  • Тимошово,
  • Тимашово,
  • Ермолово,
  • Ж/Д Юрьева,
  • ООО СМУ-3,
  • Сибирь-леспром,
  • ул. Прохладная,
  • ул. Мелиораторов,
  • ул. Ермоловская,
  • СНТ Зеленая горка,
  • Калугастроймонтаж,
  • СТ Машзавод,
  • ул Калужское ополчение,
  • ул. Дальняя, 
  • СНТ Одуванчик,
  • Канищево,
  • Косарево,
  • Заречье,
  • СНТ Вишневый сад,
  • СНТ Рассвет,
  • СНТ Сигнал,
  • коттеджи "Северный",
  • ООО "Вивана",
  • ЦРП АЗСМ,
  • ул.Светлая 37.

30 декабря:

С 09-00 до 17-00:

  • ул. Прохладная,
  • ул. Мелиораторов,
  • ул.Светлая 37.
  • СТ Автомобилист,
  • Тимошово,
  • Тимашово,
  • Ермолово,
  • Ж/Д Юрьева,
  • ООО СМУ-3,
  • Сибирь-леспром,
  • ул. Ермоловская,
  • СНТ Зеленая горка,
  • Калугастроймонтаж,
  • СТ Машзавод.

Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 на 30 минут для производства оперативных переключений:

  • Георгиевское,
  • Крутицы,
  • Будаково,
  • Пушкино,
  • Николаевка,
  • Никольское, 
  • Средняя Фабрика,
  • СТ Рябинушка,
  • СТ Нива-1,
  • СТ Нива-2,
  • СТ Надежда,
  • СТ Заря,
  • СТ ДСК,
  • СТ Ручеек Дока,
  • Нефтепровод,
  • ул. Калужское ополчение,
  • ул. Дальняя, 
  • СНТ Одуванчик,
  • Канищево,
  • Косарево,
  • Заречье,
  • СНТ Вишневый сад,
  • СНТ Рассвет,
  • СНТ Сигнал,
  • коттеджи "Северный",
  • ООО "Вивана",
  • ЦРП АЗСМ.
Опубликовано: 28.12.2019 08:34 0 606
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