Обнинские волейболистки выиграли второй матч подряд в Череповце

В Вологодской области прошел очередной поединок Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу.

Команда «Северянка-3» встречалась с клубом «Обнинск».



В отличие от первого поединка этих команд, когда коллектив из наукограда победил со счетом 3:2, во втором матче борьбы было меньше. «Обнинск» выиграл в четырех сетах, хотя и уступил в первой партии – 3:1 (20:25, 25:22, 25:21, 25:21).



Клуб из Калужской области набирает в двух поединках 4 очка. «Обнинск» уходит на новогодние каникулы на пятом месте в турнирной таблице.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».