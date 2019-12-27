Осужденные смастерили хоккейную коробку

В поселке Товарково появился новый хоккейный корт, который изготовили осужденные исправительной колонии №3.
Как сообщили в пресс-службе региональной УФСИН, заказ ИК получила в декабре, на сумму больше миллиона рублей.
Осужденные уже давно принимают заказы на производство лавочек, малых архитектурных форм, урн, ограждений.
Эта работа позволила трудоустроить 14 человек.
Фото: УФСИН России по Калужской области.
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