Осужденные смастерили хоккейную коробку

Эта работа позволила трудоустроить 14 человек.

Осужденные уже давно принимают заказы на производство лавочек, малых архитектурных форм, урн, ограждений.

Как сообщили в пресс-службе региональной УФСИН, заказ ИК получила в декабре, на сумму больше миллиона рублей.

В поселке Товарково появился новый хоккейный корт, который изготовили осужденные исправительной колонии №3.

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