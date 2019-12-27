Дорогой оливье: яйца и огурцы выросли в цене

В Министерстве конкуретной политики области представили результаты мониторинга цен на продукты за прошлую неделю.
Отмечено, что подешевело подсолнечное масло и мороженая рыба.
Зато подорожали куриные яйца- на 2,3%, а также овощи, особенно огурцы-их стоимость увеличилась на 10%.
По данным статистики минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на творог, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, капусту, лук, огурцы, помидоры, яблоки. Максимальные – на сосиски, сардельки, маргарин.
Фото: pxhere.com.
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