Преступник из Владимира решил скрыться в Малоярославце

Оперативники уголовного розыска Малоярославецкого района совместно с коллегами из Владимирской области установили местонахождение мужчины, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили в областном УМВД, в августе во Владимирской области в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина находился под подпиской о невыезде, но это его не остановило и он скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Благодаря ориентировкам, удалось узнать, что мужчина укрылся у знакомых в Малоярославецком районе. Сам фигурант был удивлен, что его нашли: ведь о своих перемещениях он не сообщал даже родным. Задержанный отправлен туда, откуда сбежал.