Мужчину в шлепках ищут в Жуковском районе

42-летний пропал в Жуковском районе. Последний раз Виталия Семешкина видели в СНТ «Ручеек», откуда он вышел 26 декабря в шлепках и до сих пор не вернулся.

Как сообщают координаторы поискового добровольного движения «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Фото: поисковый добровольный отряд «Лиза Алерт».

UPD: Как сообщили координаторы отряда «Лиза Алерт», мужчина найден погибшим.