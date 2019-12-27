Михаил Вековищев вновь стал лучшим спортсменом месяца

Согласно опросу спортивных журналистов России, лучшим спортсменом декабря вновь стал заслуженный мастер спорта России по плаванию Михаил Вековищев.

Обнинский пловец отличился на чемпионате Европы в Глазго. В составе сборной команды России он стал победителем в эстафетах 4х50 метров вольным стилем, 4х50 метров в смешанной эстафете вольным стилем и в комбинированной эстафете 4х50 метров.

Кроме того, Михаил завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем и бронзовую на 200-метровке вольным стилем.

В нынешнем году спортивные журналисты уже отдавали предпочтение Михаилу Вековищеву – он был лучшим в марте, июле и ноябре.

Фото: Министерство спорта Калужской области.