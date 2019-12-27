На таксистов вновь можно пожаловаться

До 15 января в областном Управлении Роспотребнадзора будет проводиться горячая линия по услугам такси и каршеринга.

Специалисты Управления проконсультируют калужан по вопросам правил оказания транспортных услуг.

Обращения будут приниматься по телефонам горячих линий 58-40-37, 55-20-24 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00до 13.00).

Напомним, до этого жалобы калужан касались, в основном, грубости водителей и отсутствия детских автокресел.

Фото: pexels.com.