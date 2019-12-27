Роспотребнадзор дал советы по выбору спиртного

Накануне Нового года в областном Управлении Роспотребнадзора решили напомнить основные правила покупки алкоголя.

Покупателю необходимо помнить, что приобретать горячительное нужно в стационарных магазинах, у которых есть лицензия на продажу. Она должна быть размещена в доступном месте.

Лучше отказаться от покупки через интернет: есть риск нарваться на суррогат, что может привести к отравлению и даже летальному исходу.

Все спиртное, продаваемое в России, должно иметь этикетку на русском языке, где обязательно указаны дата производства, состав, место розлива и изготовления, срок годности.

По всем вопросам, связанным с качеством алкоголя, можно обращаться в областное Управление Роспотребнадзора.

Фото: pxhere.com.