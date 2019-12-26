Осужденному добавили 5 лет тюрьмы за попытку купить героин

42-летий житель Кирова, отбывавший срок в медынской тюрьме, был уличен в попытке купить героин для личного пользования.

Мужчина перечислил 20 тысяч рублей своему знакомому для покупки наркотика. Но получить дурман не смог, так как зелье обнаружили при досмотре автомобиля и изъяли.

Суд признал гражданина виновным и назначил 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить наказание, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 26 декабря.

Однако Калужский областной суд оставил приговор без изменения.

Фото: Pixabay.com.