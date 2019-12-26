Борцы наукограда стали победителями международного турнира

250 спортсменов и 40 команд из 20 регионов России боролись за Кубок командира группы специального назначения ВДВ, героя России, капитана Дмитрия Жидкова.

На минувшей неделе в городе Бор Нижегородской области состоялся VIII открытый международный турнир «Непобежденный» по смешанным единоборствам.

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