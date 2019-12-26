Мошенники «увели» с карт калужан около 200 тысяч

Двум жителям Калуги 57 и 58 лет позвонили неизвестные и представились работниками банка.
В обоих случаях мошенники под предлогом отмены банковской операции выведали у жертв конфиденциальные сведения о карте, включая одноразовые пароли.
В результате, потерпевшие лишись накоплений на общую сумму около 190 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 декабря.
Стражи порядка возбудили уголовные дела по данным фактам. Ведется расследование.
Фото: Pixabay.com
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