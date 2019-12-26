Приставы поздравили воспитанников реабилитационного центра

Судебные приставы поздравили с наступающими новогодними праздниками воспитанников и коллектив реабилитационного центра «Доброта».
Центр оказывает помощь для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Сотрудники Управления посетили один из предновогодних утренников , сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 26 декабря.
Воспитанникам центра вручили творческие подарки и красивые новогодние игрушки.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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