Приставы поздравили воспитанников реабилитационного центра

Сотрудники Управления посетили один из предновогодних утренников , сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 26 декабря.

Центр оказывает помощь для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Судебные приставы поздравили с наступающими новогодними праздниками воспитанников и коллектив реабилитационного центра «Доброта».

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!