Экокласс открыли в корекозевской школе

В четверг, 26 декабря, министр природных ресурсов и экологии области, глава Перемышльского района и директор корекозевской средней школы подписали соглашение о создании экологического класса, сообщила пресс-служба Правительства.

Планируется, что учащиеся спецкласса будут участвовать в конференциях, семинарах и слетах, походах и экспедициях.

Кроме того учителя со школьниками займутся благоустройством экологической тропы на особо охраняемой природной территории «Сосновые леса на дюнах в Перемышльском районе».

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.