Экокласс открыли в корекозевской школе

В четверг, 26 декабря, министр природных ресурсов и экологии области, глава Перемышльского района и директор корекозевской средней школы подписали соглашение о создании экологического класса, сообщила пресс-служба Правительства.
Планируется, что учащиеся спецкласса будут участвовать в конференциях, семинарах и слетах, походах и экспедициях.
Кроме того учителя со школьниками займутся благоустройством экологической тропы на особо охраняемой природной территории «Сосновые леса на дюнах в Перемышльском районе».
Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.
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