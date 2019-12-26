Обнинские волейболистки выиграли «бронзу» в отборочном турнире

В тяжелейшей борьбе наши волейболистки сумели обыграть соперниц и стали бронзовыми призерами турнира, сообщили на странице «ВК Обнинск» в четверг, 26 декабря.

В матче за третье место команда наукограда боролась со спортсменками из Воронежа.

В Обнинске завершился отборочный тур Первенства ЦФО по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения.

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