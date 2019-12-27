Калужанка украла мобильник за 60 тысяч, веселясь на свадьбе

20-летней калужанке грозит 5 лет тюрьмы за кражу, совершенную на праздновании свадьбы.
По версии полицейских, девушка в разгар торжества похитила мобильный телефон подружки невесты, который та оставила на некоторое время без присмотра.
Стоимость ущерба составила 60 тысяч рублей.
Стражи порядка изъяли похищенный гаджет и вернули владелице.
В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 декабря.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!