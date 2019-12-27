Калужанка украла мобильник за 60 тысяч, веселясь на свадьбе

20-летней калужанке грозит 5 лет тюрьмы за кражу, совершенную на праздновании свадьбы.

По версии полицейских, девушка в разгар торжества похитила мобильный телефон подружки невесты, который та оставила на некоторое время без присмотра.

Стоимость ущерба составила 60 тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли похищенный гаджет и вернули владелице.

В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 декабря.

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