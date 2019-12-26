Обнинские полицейские раскрыли кражу кошелька из машины

В Обнинске водитель-экспедитор лишился кошелька, пока разгружал товар в одном из магазинов наукограда.
В портмоне были 1 100 рублей, документы и пластиковые карты.
Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 26 декабря.
Им оказался ранее судимый 40-летний житель Малоярославца.
Наличность вор потратил, а с помощью кредиток накупил различных товаров на 5 281 рубль.
В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Фото: Pixabay.com
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