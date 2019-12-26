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Калужанин выплатил долг, чтобы продать квартиру

Опубликовано: 26.12.2019 10:54 0 215
Калужанин выплатил долг, чтобы продать квартиру

Житель Дзержинского района задолжал землячке 123 тысячи рублей.

Мужчина выплачивать долг не торопился, поэтому приставы запретили гражданину регистрационные действия с принадлежащей ему квартирой.

Выяснилось, что как раз в это время калужанин готовил сделку по продаже помещения, осуществить которую стало невозможным при действующем ограничении.

Должнику пришлось выплатить всю сумму задолженности и исполнительский сбор.

После поступления денег запрет был снят, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 25 декабря.

Фото: Pixabay.com

Опубликовано: 26.12.2019 10:54 0 215
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