Квартира горела поздно вечером в Калуге

К ликвидации пожара привлекалось 30 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 7 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание началось в квартире жилого дома на Новослободской улице.

В среду, 25 декабря, в 21:36 спасателям на пульт поступило сообщение о пожаре в Калуге.

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