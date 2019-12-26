В пожаре на даче пострадал человек

Огонь ликвидировали. В результате пожара есть пострадавший.

На месте происшествия работали 8 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 2 спецмашины и добровольная пожарная команда «Ворсино», сообщила пресс-служба МЧС.

В 23:36 в среду, 25 декабря, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Боровском районе.

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