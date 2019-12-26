Погорельцам из Тарусского района помогли деньгами

В сентябре в деревне Лопатино Тарусского района произошел пожар в 16-квартирном жилом доме. Почти полностью сгорел второй этаж здания.
В доме установили временную крышу, однако жить в нем невозможно. Часть погорельцев перебралась к родственникам, другим пришлось арендовать жилье.
Жильцы обратились к омбудсмену с просьбой помочь ускорить проведение капремонта их дома, выделить временное жилье и материальную помощь.
Правозащитник обратился к Губернатору области с просьбой проявить повышенное внимание к этой ситуации, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 декабря.
В результате, граждане получили выплаты, решается вопрос о предоставлении временного жилья, а на капремонт дома выделили 6 миллионов из областного бюджета.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!