Погорельцам из Тарусского района помогли деньгами

В сентябре в деревне Лопатино Тарусского района произошел пожар в 16-квартирном жилом доме. Почти полностью сгорел второй этаж здания.

В доме установили временную крышу, однако жить в нем невозможно. Часть погорельцев перебралась к родственникам, другим пришлось арендовать жилье.

Жильцы обратились к омбудсмену с просьбой помочь ускорить проведение капремонта их дома, выделить временное жилье и материальную помощь.

Правозащитник обратился к Губернатору области с просьбой проявить повышенное внимание к этой ситуации, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 декабря.

В результате, граждане получили выплаты, решается вопрос о предоставлении временного жилья, а на капремонт дома выделили 6 миллионов из областного бюджета.

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