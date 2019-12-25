Модельные библиотеки открыли в двух районах области

Во вторник, 24 декабря, в Сухиничском и Бабынинском районах состоялось открытие модельных библиотек, сообщила пресс-служба Правительства области.

В этом году центральные районные библиотеки участвовали в федеральном конкурсе и выиграли гранты по 10 миллионов рублей на их модернизацию.

В учреждениях отреставрировали читальные залы, поставили новую мебель и современное оборудование, сделали комфортные зоны для работы, отдыха и общения.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.