Полицейский «Дед Мороз» встретился с юными танцорами

Сотрудники обнинского ГИБДД в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» встретились с детьми в одном из фитнес-центров города, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 декабря.

Ребята подготовили новогодний танцевальный концерт. В мероприятии приняли участие более 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

На празднике стражи порядка напомнили юным участникам и их родителям, что нельзя переходить дорогу в наушниках и желательно снять капюшон.

Фото: ОМВД России по Обнинску.