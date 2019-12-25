Полицейский «Дед Мороз» встретился с юными танцорами

Сотрудники обнинского ГИБДД в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» встретились с детьми в одном из фитнес-центров города, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 декабря.
Ребята подготовили новогодний танцевальный концерт. В мероприятии приняли участие более 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет.
На празднике стражи порядка напомнили юным участникам и их родителям, что нельзя переходить дорогу в наушниках и желательно снять капюшон.
Фото: ОМВД России по Обнинску.
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