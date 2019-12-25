50 калужан получили консультации по новогодним подаркам

Со 2 по 21 декабря областной Роспотребнадзор проводил «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.
За это время специалисты Управления и Консультационного центра провели 51 консультацию, сообщила пресс-служба ведомства.
Чаще всего калужане обращались с вопросами о качестве и безопасности сладких новогодних подарков, обуви, электронных игрушек и новогодних костюмов.
Жалоб на конкретные факты нарушений в этот период не поступило.
Фото: Pixabay.com.
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