50 калужан получили консультации по новогодним подаркам

Со 2 по 21 декабря областной Роспотребнадзор проводил «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

За это время специалисты Управления и Консультационного центра провели 51 консультацию, сообщила пресс-служба ведомства.

Чаще всего калужане обращались с вопросами о качестве и безопасности сладких новогодних подарков, обуви, электронных игрушек и новогодних костюмов.

Жалоб на конкретные факты нарушений в этот период не поступило.

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