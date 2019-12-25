Козельские полицейские расследуют дело о фальшивом «больничном»

36-летний житель Козельска некоторое время отсутствовал на работе.

Позже мужчина сообщил работодателю, что был в больнице и предоставил больничный лист.

Сотрудники компании сделали запрос в медучреждение, узнали, что их работник там не был и документ ему не выдавался, и обратились в полицию.

Стражи порядка выяснили, что мужчина был в Москве и там купил поддельный бланк.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», сообщила пресс-служба МВД в среду, 25 декабря.

Ведется следствие.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.