Козельские полицейские расследуют дело о фальшивом «больничном»

36-летний житель Козельска некоторое время отсутствовал на работе.
Позже мужчина сообщил работодателю, что был в больнице и предоставил больничный лист.
Сотрудники компании сделали запрос в медучреждение, узнали, что их работник там не был и документ ему не выдавался, и обратились в полицию.
Стражи порядка выяснили, что мужчина был в Москве и там купил поддельный бланк.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», сообщила пресс-служба МВД в среду, 25 декабря.
Ведется следствие.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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