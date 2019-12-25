За сутки в области конфисковали 950 литров нелегального алкоголя

За прошедшие сутки в торговых точках Калуги, Обнинска, Кировского и Юхновского районов стражи порядка изъяли около 950 литров спиртных напитков, продажа которых осуществлялась с нарушением законодательства.

В преддверии новогодних праздников в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», сообщила пресс-служба МВД в среду, 25 декабря.

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