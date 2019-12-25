Обнинских моржей приглашают поплавать

Клуб закаливания «Обнинские моржи имени Е.Ф. Ворожейкина» подал заявку в Федерацию зимнего плавания России на участие в акции «Закаленная Россия - здоровая страна».

Она состоится 29 декабря в 11 часов по местному времени во всех регионах России.

Всех горожан приглашают принять участие в заплывах: они пройдут в районе городского пляжа. Всем участникам обещают холодную воду реки Протвы, но горячий чай и теплое помещение для переодевания.

Фото: pexel.com.