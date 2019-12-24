Следователям подарили новогодние украшения

Накануне новогодних праздников сотрудники следственного отдела по городу Обнинску посетили центр социальной помощи семье и детям «Милосердие».

Следователи рассказали подросткам о неприятностях, которые могут ожидать их в Интернете. Отдельно сотрудники следственного отдела остановились на вопросах предупреждения происшествий, характерных для зимнего периода. Вместе с гостями ребята повторили телефоны службы спасения 112 и телефонной линии СУ СК России по Калужской области «Ребёнок в опасности» 123.

В конце встречи воспитанники получили настольные спортивные игры, фрукты и сладости. Неожиданным завершением встречи стали ответные поздравления детей в адрес следователей: воспитанники своими руками изготовили украшения на елку и вручили их гостям.

Фото: СУ СК России по Калужской области.