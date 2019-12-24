Новогодние елки проверят на вредителей

Горячая пора наступила для сотрудников регионального Управления Россельхознадзора.
Как говорят специалисты, не все новогодние красавицы безопасны. Во многих регионах России сегодня установлены карантинные фитосанитарные зоны. На них выявлены опасные вредители — черные усачи рода Monochamus. Они могут стать переносчиками сосновой стволовой нематоды — опасного паразита, вызывающего гибель хвойных лесов.
С конца ноября сотрудниками Управления проконтролирован вывоз новогодних деревьев в Брянскую, Орловскую, Белгородскую, Московскую, Ростовскую области. Всего управлением досмотрено около 3500 новогодних деревьев. Вредных организмов не выявлено.
Фото: pexels.com.
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