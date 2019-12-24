Обнинским дольщикам вновь перенесли дату новоселья

Прокуратура Обнинска держит на контроле ситуацию со строительством многоквартирного дома на проспекте Ленина.
Речь о шестисекционном жилом доме, в строительство которого вложились 33 человека на сумму больше 150 миллионов рублей.
Несмотря на низкий процент готовности объекта, застройщиком допускался неоднократный перенос сроков передачи объекта участникам долевого строительства и низкие темпы строительства.
Срок действия разрешения истекает 31 декабря и он до сих пор не продлен, что ставит под угрозу завершение строительства в целом.
Объект отнесен к числу «проблемных». В адрес застройщика внесено представление, а восстановление прав дольщиков-на контроле у прокуроров.
Фото: pexels.com.
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