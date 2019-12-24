Обнинец «приютил» 12 мигрантов

39-летний ранее судимый житель Обнинска признан виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан.
Установлено, что мужчина в апреле-мае 2019 умышленно поставил на учет 12 граждан республик Таджикистан и Узбекистан, указал место их регистрации и фактического проживания свой адрес, при этом там никто, конечно, не проживал.
За свои услуги предприимчивый мужчина получил 6 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.
Фото: pxhere.com.
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