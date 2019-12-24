Тяжелоатлеты поборолись за медали

В специализированном зале тяжелой атлетики спортивной школы олимпийского резерва «Квант» прошли областные соревнования по тяжелой атлетике.

За звание сильнейших тяжелоатлетов области поборолись штангисты СШОР «Квант», а также спортсмены из спортивных школ г. Калуги (СШОР «Вымпел») и г. Жукова (СШ «Маршал»).

Всего в соревнованиях приняли участие 34 спортсмена.



На счету воспитанников спортивной школы «Квант» - 11 призовых мест, спортсмены завоевали 6 золотых 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Фото: Министерство спорта Калужской области.

Опубликовано: 24.12.2019 09:17 261