Главный судебный пристав вручил дипломы юристам

Руководитель Управления вручил молодым специалистам свидетельства об окончании учебного заведения и пригласил новоиспеченных юристов пополнить ряды судебных приставов, сообщила пресс-служба ведомства.

В прошлую пятницу, 20 декабря, главный судебный пристав региона принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам университета юстиции.

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