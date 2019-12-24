Двоих калужан уличили в ложной инвалидности

Прокуратура Ульяновского района выявила, что двое местных жителей получили компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг по фальшивым справкам, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 декабря.
Сумма ущерба составила более 44 тысяч рублей.
Материалы проверки направили в полицию. Стражи порядка возбудили в отношении граждан два уголовных дела.
Правонарушителям грозит до 2 лет тюрьмы.
Расследование находится на контроле у прокуратуры.
Фото: Pixabay.com.
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