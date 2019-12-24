Двоих калужан уличили в ложной инвалидности

Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Правонарушителям грозит до 2 лет тюрьмы.

Материалы проверки направили в полицию. Стражи порядка возбудили в отношении граждан два уголовных дела.

Сумма ущерба составила более 44 тысяч рублей.

Прокуратура Ульяновского района выявила, что двое местных жителей получили компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг по фальшивым справкам, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 декабря.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!