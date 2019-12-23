Прокуроры нашли нарушения в работе юхновской больницы

Прокуратурой Юхновского района проверила, как соблюдается законодательство в Центральной межрайонной больнице№ 4.

Силовики обнаружили многочисленные нарушения.

На информационном стенде не было юридического адреса и сведений о лицензии, на официальном сайте не работали вкладки с ценами на услуги.

Кроме того, договора на оказание платных медицинских услуг заключались с нарушением действующего законодательства.

В отношении юрлица возбудили административное дело, а в адрес главврача направили представление, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 23 декабря.

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