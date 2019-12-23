Сотрудника провайдера наказали за проволочку

Кировская центральная межрайонная больница заключила договор с калужским «Ростелекомом» на подключение томографа к единой информационной системе здравоохранения.

При проведении прокурорской проверки выяснилось, что компания так и не выполнила свои обязательства по контракту.

В адрес директора Калужского филиала ПАО «Ростелеком» внесено представление, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 декабря.

В результате, все работы были выполнены, а виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.