Сотрудника провайдера наказали за проволочку

Кировская центральная межрайонная больница заключила договор с калужским «Ростелекомом» на подключение томографа к единой информационной системе здравоохранения.
При проведении прокурорской проверки выяснилось, что компания так и не выполнила свои обязательства по контракту.
В адрес директора Калужского филиала ПАО «Ростелеком» внесено представление, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 декабря.
В результате, все работы были выполнены, а виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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