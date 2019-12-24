Юные гимнастки заняли призовые места на турнире в Химках

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из Москвы, Московской области, Смоленска и Казани.

В прошедшее воскресенье, 22 декабря, в Химках прошёл турнир по художественной гимнастике «Зимняя грация».

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