Юные гимнастки заняли призовые места на турнире в Химках

В прошедшее воскресенье, 22 декабря, в Химках прошёл турнир по художественной гимнастике «Зимняя грация».
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из Москвы, Московской области, Смоленска и Казани.
Воспитанницы обнинской спортшколы «Квант» заняли призовые места, сообщили на сайте учреждения.
В групповых упражнениях среди гимнасток 2011-2012 г.р. «золото» завоевала команда «Чёрный кот», «серебро» — команда «Зефирки».
Среди 2008 г.р. - первое место завоевала команда «Пятый элемент».
Фото: СШОР «Квант».
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