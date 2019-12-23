Музей строительства открыли в Калуге

В калужском строительном техникуме в пятницу, 20 декабря, торжественно открыли музей строительства, сообщила пресс-служба областного минстроя и ЖКХ.

На ремонт помещения и создание экспозиции ушло больше года.

Коллекцию музея составили строительные инструменты и стройматериалы с XIX века и до наших дней.

Министр строительства высказал надежду, что знакомство с экспозицией сможет заразить школьников строительной романтикой, и кто-то из ребят захочет связать свою судьбу с этой отраслью.

Фото: министерство строительства и ЖКХ.