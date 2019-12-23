Калужские горнолыжники заняли призовые места в Башкирии

Артем Жоголев взял «золото» в слаломе, а Ксения Милюкова – «серебро» в слаломе-гиганте.

В состязаниях приняли участие 200 спортсменов из 25 субъектов страны.

Накануне в Башкортостане прошли соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона».

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