Полицейский Дед Мороз придет к социально неблагополучным семьям

С понедельника, 23 декабря, во всех подразделениях полиции страны стартует акция «Полицейский Дед Мороз».

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции совместно с членами общественных советов посетят детские дома, школы-интернаты, семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также социально неблагополучные и малообеспеченные семьи.

Стражи порядка поздравят ребят с новогодними праздниками и устроят для них спектакли, викторины, конкурсы и другие праздничные мероприятия», - рассказала о мероприятии помощник министра.

Фото: пресс-служба МВД России.