Полицейский Дед Мороз придет к социально неблагополучным семьям

С понедельника, 23 декабря, во всех подразделениях полиции страны стартует акция «Полицейский Дед Мороз».
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции совместно с членами общественных советов посетят детские дома, школы-интернаты, семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также социально неблагополучные и малообеспеченные семьи.
Стражи порядка поздравят ребят с новогодними праздниками и устроят для них спектакли, викторины, конкурсы и другие праздничные мероприятия», - рассказала о мероприятии помощник министра.
Фото: пресс-служба МВД России.
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