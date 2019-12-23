Лисицу с бешенством обнаружили в Боровском районе

Владельцы домашних животных должны вакцинировать своих питомцев и оградить их от возможных контактов с дикими зверями.

Государственная ветслужба проводит мероприятия по ликвидации заболевания, сообщила пресс-служба областного комитета ветеринарии в понедельник, 23 декабря.

В селе Федотово Боровского района обнаружили лису, с признаками бешенства. При лабораторном исследовании заболевание животного подтвердилось.

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