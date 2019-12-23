Водитель «погорел» на мелкой взятке

Сотрудники ДПС остановили для проверки иномарку. При осмотре обнаружилось, что в машине не установлен тахограф.

Автолюбитель предложил стражам порядка «решить вопрос на месте» и положил купюру в тысячу рублей на кожух ручного тормоза служебного автомобиля.

Момент дачи взятки был зафиксирован на видеорегистратор, установленный в машине, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 23 декабря.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.