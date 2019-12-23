Пешеход попал под колеса «Лады Калины» в Кондрово

Автомобиль «Лада Калина» сбил пешехода на улице Циолковского в Кондрово, сообщила пресс-служба МЧС.

В 8:15 утра в понедельник, 23 декабря, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Дзержинском районе.

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