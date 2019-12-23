19-летнего угонщика задержали в Калуге

19-летний житель Калуги ночью угнал отечественную легковушку, которую припарковал во дворе одного из домов возле автовокзала.

Утром похититель разукомплектовал машину. Запчасти спрятал, а сабвуфер, магнитолу и усилитель сдал в ломбард.

Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 23 декабря.

Выяснилось, что молодой человек был ранее судим за аналогичные преступления.

На время расследования правонарушителя поместили под стражу.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.