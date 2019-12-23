«Немец» не выдержал столкновения с «корейцем» и загорелся

В 6:14 утра в воскресенье, 22 декабря, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жуковском районе.

На 110-м километре Калужского шоссе столкнулись автомобили Opel и Hyundai, после чего немецкая иномарка загорелась, сообщила пресс-служба МЧС..

К счастью, в дорожном происшествии никто не пострадал.

На месте аварии работали спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.