Кировчанин накостылял соседу и попал под две статьи

В Кировском районе между соседями по коммуналке случился конфликт, в ходе которого один мужчина стал угрожать другому расправой, а потом избил оппонента.
Потерпевший обратился в полицию.
Стражи порядка задержали 41-летнего подозреваемого и возбудили в отношении гражданина два уголовных дела за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Правонарушитель свою вину признал и раскаялся.
Расследование продолжается, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 21 декабря.
Фото: Pixabay.com
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