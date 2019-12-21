40-летнего дачного вора задержали в Обнинске

Гражданину грозит до 5 лет тюрьмы.

Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

По версии оперативников, мужчина похитил 65 метров электропроводов, 200 метров кабеля, 2 аккумуляторные батареи и удлинитель с территории двух частных домов в одном из СНТ.

Обнинские стражи порядка задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в совершении серии краж, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 21 декабря.

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