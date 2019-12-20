Боеприпасы обезвредили в Жуковском районе

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения опасных находок, нужно:

Группа саперов взорвала минометные мины 81 мм и артснаряд в деревнях Верховье и Алтухово.

В двух деревнях Жуковского района обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

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