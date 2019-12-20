Боеприпасы обезвредили в Жуковском районе

В двух деревнях Жуковского района обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Группа саперов взорвала минометные мины 81 мм и артснаряд в деревнях Верховье и Алтухово.
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения опасных находок, нужно:
- немедленно позвонить в полицию – «102», «02», «112»;
- при производстве земляных или других работ - остановить работу;
- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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