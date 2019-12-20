Приставы отправились на поиски должников в МФЦ

По всей стране сегодня прошла акция судебных приставов «Узнай о своих долгах».

В МФЦ калужан также проконсультировали и рассказали, как проверять наличие задолженности, чтобы не стать злостным нарушителем.

В течение дня несколько сотен жителей региона смогли проверить себя на наличие долгов, а многие из тех, у кого задолженности были обнаружены, решили на месте заплатить по счетам и покинуть «список» неплательщиков. Это были должники по штрафам, налогам, коммуналке и кредитам.